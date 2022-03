BALLABIO – Indubbiamente un grande successo la prima edizione ballabiese della festa di San Patrizio, allestita al parco ‘Grignetta’ dal pub Shamrock di Lecco – che ha scelto proprio Ballabio per “esportare” la celebrazione in salsa Irish con birra, musica e divertimento per almeno mille persone.

Dal pomeriggio, con l’animazione per i bimbi, alla sfilata delle allegre cornamuse irlandesi attraverso concerti di vari gruppi e cibo dell’isola verde – Irish Stew su tutti – …

