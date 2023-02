GRIGNA MERIDIONALE – I Vigili del Fuoco di Lecco in collaborazione con il reparto volo del Corpo sono intervenuti alle 11.30 di oggi per recuperare due ragazzi rimasti bloccati in zona impervia. Una volta individuata la coppia, in zona Canale Caimi, i tecnici a bordo dell’elicottero Drago tramite l’uso del verricello hanno recuperato i malcapitati e li hanno trasportati in zona sicura. L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa due ore.