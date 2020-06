GRIGNA MERIDIONALE – Una frana ha interessato in questi giorni la storica via Gandin, sull’Ago Teresita, in Grignetta. La via di arrampicata è molto conosciuta e frequentata, e la scorsa settimana una guida con un cliente rimasero bloccati sul sentiero cancellato dal maltempo. In seguito a quanto accaduto il Cnsas sconsiglia di salire il percorso per raggiungere la cima.

