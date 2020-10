LECCO – Quattro nuovi eletti tra le fila dei Giovani Democratici: Manuel Tropenscovino a Ballabio, Andrea Gilardoni a Mandello del Lario, Pietro Regazzoni e Roberto Nigriello a Lecco.

Salgono così a dieci i rappresentanti dei GD eletti nei Consigli comunali, un bilancio positivo rispetto alle comunali del 2019, quando ne erano stati eletti sei.

“Le iniziative elettorali messe in campo dai Giovani Democratici hanno permesso a tanti giovani di riconoscersi in un progetto concreto, progressista e coraggioso. I Giovani Democratici si sono spesi con intelligenza e passione in queste comunali, con particolare attenzione al capoluogo, dove l’ottimo risultato del PD e l’elezione di due dei nostri tesserati confermano un lavoro serio, di proposta costruttiva e attento alle istanze dei più giovani. Ci uniamo alle congratulazioni a Mauro Gattinoni così come ai ringraziamenti a Virginio Brivio” sono le parole del Segretario provinciale Manuel Tropenscovino.