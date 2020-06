BALLABIO – Per le nostre redazioni è storia nota e (purtroppo) ricorrente: incivili della domenica o comunque del dì di festa, come ieri 2 giugno, utilizzano il primo spiazzo accanto alla strada verso i Resinelli – ma è accaduto anche altrove – per depositare i loro rifiuti, evitando la “fatica” di portarli in discarica, a casa loro.

Accade disgraziatamente con una certa frequenza e questa “moda” è tornata di attualità anche …

CONTINUA A LEGGERE QUI: