MORTERONE – “Alla sindaca Antonella Invernizzi e ai suoi due assessori ho manifestato il mio plauso per il loro impegno che costituisce una vera e propria mission, in una cornice paesaggistica da fiaba. La Prefettura a supporto delle piccole comunità” ha dichiarato il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa, che proprio in questi giorni ha visitato Morterone, tornato recentemente a detenere il “primato” di paese più piccolo d’Italia in quanto a popolazione complessiva.

La sindaca Invernizzi ha affermato che “La visita del sig. Prefetto è stata un segno importante di vicinanza alla comunità morteronese. Aver fatto conoscere in loco gli aspetti piacevoli e le difficoltà che si vivono ogni giorno, aiuta gli amministratori ad affrontare il loro impegno con rinnovato entusiasmo. Grazie di nuovo”.