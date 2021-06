PIANI DEI RESINELLI – Radio e teatro in cammino, 17 kg di rifiuti raccolti con Legambiente, un format giovane e fresco per la prima uscita del Resinelli Tourism Lab, in attesa della prima edizione del “Festival del turismo sostenibile montano”.

Partecipata la prima uscita ufficiale del Resinelli Tourism Lab molto articolata che ha visto diverse proposte di coniugazione tra ambiente, arte e comunicazione.

La giornata ha permesso di mostrare concretamente quali sono le intenzioni del nuovo tour operator ossia incentivare un turismo lento e sostenibile in un territorio che ha molto da offrire, sia da un punto di vista naturalistico che storico e culturale. Una nuova proposta per la montagna e in particolare per i Piani dei Resinelli…