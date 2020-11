VAL BOAZZO – La ‘mano’ è quella del nostro Maurizio Castoldi, appassionato di natura e ottimo fotografo che ha immortalato in bellissimi scatti un fenomeno frequente in questa fase di lockdown – così come avvenne nella prima emergenza-Coronavirus, quando la scarsa presenza umana aveva in qualche modo restituito la pace e tranquillità ai boschi e ai loro legittimi abitanti.