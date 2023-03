ROZZANO (MI) – Rimangono stabili – dunque gravi -, le condizioni di Daniele Scardina, il pugile trentenne ricoverato in coma alla Humanitas di Rozzano che aveva accusato un malore l’altroieri al termine di un allenamento in palestra.

Scardina, noto come “King Toretto” era comparso sulle pagine dei nostri quotidiani on line nel 2020 per una una domenica di relax in Grignetta in compagnia dell’allora fidanzata Diletta …

