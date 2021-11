GRIGNA MERIDIONALE – Brutti momenti in Grignetta quelli vissuti ieri da una compagnia di turisti proveniente dalla Svezia.

Il tramonto ha sorpreso i cinque escursionisti in zona Caminetto Pagani e da quel momento per loro non è stato più possibile proseguire lungo l’itinerario della Direttissima.

Hanno quindi deciso di chiedere aiuto anche perché con loro c’era un bambino; è quindi decollato l’elicottero che con tre voli è riuscito a recuperarli e riportarli a valle entro le 20.