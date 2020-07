VALSASSINA – Gli appuntamenti più “grossi”, come noto sono saltati tutti (Sagra delle Sagre a parte, qua speranzosamente si sta lavorando per allestire il fierone in programma ad agosto, Covid o non Covid).

Ma l’emergenza Coronavirus ha avuto come effetto collaterale anche quello di cancellare di brutto una serie impressionante di manifestazioni valsassinesi di dimensioni medio-grandi: dai premanesi Giir di Mont e ‘Antico’ al…

LA SCHEDA COMPLETA IN QUESTA PAGINA: