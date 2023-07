PIANI DEI RESINELLI – Intervento nel primo pomeriggio di oggi, sabato 1 luglio , per la XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino. L’allertamento da parte della centrale è arrivato intorno alle 13 per una donna che aveva avuto un incidente domestico mentre era in una baita in zona Resinelli – nel territorio comunale di Abbadia Lariana.

Dopo la richiesta di aiuto, la centrale ha mandato sul posto i tecnici della Stazione CNSAS di Lecco, intervenuti con i colleghi di turno al centro operativo del Bione.

La donna è stata raggiunta, valutata nella parte sanitaria e portata fino all’ambulanza.

L’intervento è terminato poco prima delle 14, con il rientro delle squadre.

RedCro