LECCO – Causa incidente con tre feriti all’inizio della SS36 Racc (“nuova Lecco-Ballabio”) all’accesso di via della Pergola, in questo momento la circolazione sulla strada veloce risulta rallentata nel solo tratto in salita. Si può comunque accedere dall’ospedale in direzione Valsassina.

Nel sinistro stradale, un frontale tra due autovetture, sono rimasti coinvolti tre giovani, due maschi di 18 e 26 anni e una 27enne. Le loro condizioni non sarebbero gravi, sul posto i soccorritori.

