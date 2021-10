BALLABIO – Incidente nella galleria Ca’ del Signore, in discesa verso il capoluogo lungo la ‘nuova Lecco-Ballabio’.

Due auto si sarebbero scontrate verso le 10 di questa mattina, con tre persone ferite (due uomini di 28 e 73 anni e una donna di 46) fortunatamente senza gravi conseguenze.

Per far operare in sicurezza i soccorritori e rimuovere i veicoli incidentati si è però reso necessario restringere la carreggiata e di conseguenza si sono formati rallentamenti per la viabilità.

