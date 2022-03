BARDONECCHIA (TO) – Per Roberta Melesi, quella odierna è una di quelle giornate da incorniciare. La forte atleta ballabiese, classe 1996, in forza al Gruppo Sportivo Fiamme Oro, cresciuta e ancora legata allo Sci Club Lecco, ha conquistato il suo primo titolo tricolore diventando la nuova Campionessa Italiana di Combinata.

Ai Campionati Italiani Assoluti che si stanno svolgendo sulle nevi di Bardonecchia, Melesi ha chiuso la sua gara col tempo di 2’01″13, davanti a Nicol Delago (Fiamme Oro) con un distacco di …

