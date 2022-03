BALLABIO – La festa irlandese di San Patrizio, in una decina di anni, ha raggiunto a Lecco i fasti di migliaia di partecipanti, in tempi pre Covid. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, riparte da Ballabio. Marco Valsecchi patron dello ‘Shamrock’, il pub che dal 2012 l’organizza spiega questa sorpresa: “Si tratta di un momento collettivo soprattutto in strada, nel proporla nel capoluogo temevamo gli assembramenti. Poi è arrivata la telefonata con l’invito del sindaco di Ballabio. Siamo andati a vedere il parco Grignetta, la location proposta, bello e ampio. Ci è subito piaciuto e abbiamo accettato”.

Se è vero che la festa del patrono d’Irlanda cade il 17 marzo, la manifestazione per il Saint Patrick’s Day (in gaelico Lá Fhéile Pádraig) a Ballabio si svolgerà sabato sera, 19 marzo. Essendo un evento all’aperto, sarà il meteo a deciderne la data definitiva. Comunque dovesse saltare, verrà riproposto il sabato successivo, il 26 marzo.

Il nostro meteorologo Fabio Porro descrive un sabato nuvoloso in miglioramento verso domenica, d’accordo con lui anche il meteo svizzero.

Prevista birra a bassa gradazione, per permettere a tutti di divertirsi. In ogni caso il sindaco Giovanni Bruno Bussola non ha voluto rischiare. Pensando a chi arriva a Ballabio dalla città ha organizzato una navetta gratuita di Linee Lecco tra il parco Grignetta e la Stazione, l’area Piccola e la fermata vicino all’istituto superiore Parini (via Guglielmo Marconi).

Le partenze dal capoluogo alle 18:00, 19:00, 20:00, mentre da Ballabio si può approfittare del ritorno alle 22:30, 23:15 e ultima corsa alle 24:00.

Tra piatti della tradizione irlandese e birra, la cucina apre a mezzogiorno per una no stop fino a mezzanotte con posti a sedere. Nel pomeriggio alle 15:00 lo scrittore Paolo Gulisano porterà i presenti in “Irlanda: tra mito, storia e leggenda”.

A seguire alle 16:00 si aprono le danze con il gruppo irish folk Trip to Dipsey, più tardi alle 18:00 i The Folding Chairs accompagneranno verso la sera. Alle 20:00 parte la sfilata di cornamuse scozzesi per le vie del centro e infine alle 22:00 chiude i festeggiamenti il concerto folk rock del gruppo piemontese Bards from Yesterday.

Una serata partecipata permetterà di girare alla Caritas di Ballabio una parte degli incassi per aiutare i profughi ucraini in fuga dalla loro terra invasa e in guerra.

