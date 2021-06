BALLABIO – Sono andati esauriti in pochi giorni i 25 posti disponibili del Camp organizzato dall’A.S.D. Grignetta, società sportiva con sede a Ballabio, dedicato ad Andrea Rusconi: In Campo con Andrea. L’associazione porta a termine un progetto ideato proprio dallo stesso Rusconi organizzando dal 26 al 30 luglio 2021 al centro sportivo ‘Giuliano Locatelli’ di Moggio questa iniziativa calcistica per i ragazzi nati dal 2007 ai 2014 sotto la guida di Ivan Brumana (tecnico qualificato Juventus University ed allenatore Uefa B) e il suo staff con sedute tecniche focalizzate al perfezionamento calcistico tecnico tattico oltre ad attività ludico ricreative per il divertimento dei ragazzi.