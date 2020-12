LECCO – A seguito di diversi episodi di tentata truffa da parte di sedicenti operatori di Lario Reti Holding, avvenuti nelle zone del Meratese e del Casatese, tramite l’ormai noto trucco dell’acqua sporca da controllare, Lario Reti Holding rilascia una serie di informazioni utili.

Come noto, si tratta di semplici consigli per verificare la reale appartenenza degli addetti all’azienda, che non sono mai autorizzati ad accedere alle abitazioni se non dietro espressa richiesta dei cittadini o appuntamento concordato preventivamente.

Lario Reti Holding: come riconoscere i nostri operatori tecnici

Il volantino riporta la richiesta di contattare il call center per maggiori informazioni, vi ricordo comunque che tale numero verde NON sarà attivo per aggiornamenti dei sistemi informatici da oggi (14/12) fino a mercoledì 16/12.