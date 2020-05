LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 18 a domenica 24 maggio.

via GONDOLA – parziale restringimento dal 18 al 22 maggio per ripristino definitivo (impresa Pozzi Virginio per conto di privati);

via ALLA SPIAGGIA, altezza piazza delle Nazioni – parziale restringimento dal 18 al 23 maggio per ripristino definitivo (impresa Pozzi Virginio per conto di privati);

via BEZZECCA, altezza civico 12 – totale chiusura il 21 maggio per ripristino definitivo pavimentazione (impresa Valsecchi per conto di privati);

via DON MORAZZONE, altezza civico 46 – totale chiusura il 21 maggio per ripristino definitivo pavimentazione (impresa T.S.C.L. per conto di privati);

via AMENDOLA, altezza civico 55 – parziale restringimento il 22 maggio – per isolamento presa (impresa Devizzi per conto Lereti);

SS 36 RAC Valsassina – totale chiusura ambo le direttrici il 18 e il 20 maggio dalle 21 alle 5 dei giorni successivi per lavori di manutenzione.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 48123

Servizio manutenzione – 0341 481372