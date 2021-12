LECCO/BALLABIO – Che le chiusure della SS36 racc, molto più conosciuta come “nuova Lecco-Ballabio” siano assai frequenti, è cosa nota.

Che da qualche tempo a questa parte, alcune di queste circostanze avvengano con un preavviso minimo se non addirittura inesistente, pure. nel segno della nuova via (chiusa…) dell’ANAS ente gestore del martoriato “Raccordo Lecco-Valsassina” ecco l’ultimo episodio della saga, in ordine cronologico.

Del quale Ballabio News dà conto ai lettori pubblicando integralmente l’e-mail giunta alla redazione alle 13:36 di oggi…

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU BN: