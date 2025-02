LECCO-BALLABIO, POMPIERI IN GALLERIA? TUTTA COLPA DI UN IDRANTE

BALLABIO – Vigili del Fuoco fuori dalla galleria Passo del Lupo, la prima della “nuova variante” della SS36 che collega Ballabio a Lecco. In molti, passando da lì questa mattina, martedì 25 febbraio, hanno pensato all’ennesimo incidente in una delle vie più “sfortunate” della zona, ma, per fortuna, questa volta la realtà è diversa: i pompieri infatti erano in azione per controllare la perdita di un idrante, probabilmente appartenente all’impianto antincendio. Nulla di troppo grave dunque, per la gioia degli automobilisti, le cui preghiere, per una volta, sono state esaudite.

RedVia