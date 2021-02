LECCO – Il carnevale è un momento sempre molto atteso, un modo per esorcizzare le angosce collettive e festeggiare le giornate che iniziano ad allungarsi.

Forse è per questo che alcuni nutrivano segrete speranze sulla possibilità che, anche in questo gelido febbraio 2021, il carnevale potesse essere in qualche modo celebrato, anche in manifestazioni statiche per garantire il distanziamento.

Il no secco dalla Prefettura di Lecco è arrivato ieri in un post su Facebook che toglie ogni dubbio: “tali manifestazioni devono ritenersi vietate ai sensi dell’1 comma 10 lett. dell’ultimo d.P.C.M. che stabilisce il divieto di tenere feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. È dunque vietato organizzare le suddette manifestazioni, anche in forma statica”.

RedLC