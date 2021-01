LECCO – Il 2020 è stato un anno drammatico anche per gli animali domestici: “cani e gatti che hanno perduto temporaneamente o definitivamente i loro amici umani, l’ambiente familiare, le loro certezze”, come dichiarato da Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente. Con l’inizio del nuovo anno, anche l’iniziativa solidale “LEIDAA per emergenza Covid-19” entra in una fase nuova, quella del “ritorno”: il ritorno degli animali assistiti nelle case dei proprietari o il ritorno al calore di una nuova famiglia per i cani o i gatti rimasti, purtroppo, definitivamente soli.

La speranza, il riscatto, il ritorno sono i temi dello spot a sostegno della nuova fase della campagna, visibile a questo link e scaricabile qui.

Ancora fino a oggi domenica 31 gennaio, sarà possibile donare all’associazione 2 euro inviando un sms al numero 45590 o 5-10 euro, a seconda della compagnia telefonica, chiamando da telefono fisso.

