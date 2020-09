LETTERA DAI RESINELLI: “VILI INSOZZATORI, CHI CONTROLLA QUEI RAGAZZI?”

PIANI DEI RESINELLI – Volevo segnalare che ieri pomeriggio ero ai Piani Resinelli per un’escursione nel Parco Valentino e ho notato diversi viaggi su un quad da parte di ragazzi che portavano alla casa in questione casse di birra, zaini con vivande ecc, intorno alle 18. Non ho nessun dubbio che gli insozzatori siano stati i ragazzi in questione, almeno 3/4 con altrettante ragazze. Avevo parcheggiato in zona camping e, di ritorno dalla passeggiata, mentre mi cambiavo gli scarponi, ho assistito alle operazioni di carico del quad, che faceva più di un viaggio per trasportare il materiale alla casa nel parco.

