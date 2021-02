Buonasera,

in questo momento mi sento di dovermi un po’ sfogare e chi meglio di voi può ascoltarmi e forse far capire il mio pensiero e spero anche di altri. Io lavoro da anni in ospedale e in questo momento la situazione non è felice… e la mia amarezza aumenta proprio quando dal mio balcone vedo una colonna di macchine di rientro a casa dopo un sereno e spensierato pomeriggio nei prati sicuramente in totale ” sicurezza”…. ma ancora di più mi vengono i brividi nel vedere una ventina di giovani che alla chiusura del bar XXXXX si ritrovano fuori dal cancello appiccicati, senza mascherina, a spintonarsi e a …

LEGGI TUTTA LA LETTERA SU BALLABIO NEWS: