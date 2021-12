LIENZ (A) – Lienz, una località che riveste un ruolo importante per la 25enne sciatrice di Ballabio Roberta Melesi. Il suolo austriaco ha tenuto a battesimo l’esordio in Coppa del Mondo della ragazza nel dicembre 2018, per lei un 45esimo posto in gigante, e l’altro giorno sullo stesso tracciato di Lienz Roby ha ottenuto il suo miglior piazzamento di sempre tra le big (23esima in gigante) nella massima rassegna internazionale.

Una carriera iniziata allo Sci Club Lecco sin da bimba, poi l’avventura al Radici e le prime convocazioni nel team Italia. Da ricordare il secondo posto nella classifica generale della Coppa Europa 2019, oltre ai tanti successi nelle categorie minori. Come nelle migliori famiglie non sono mancati gli infortuni…