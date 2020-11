BALLABIO – Curioso “assalto” non autorizzato da parte di un piccolo gruppo di capre che nel primo pomeriggio di oggi, venerdì, ha invaso (pacificamente, ma non senza conseguenze) il cimitero di Ballabio Superiore, in via Fiume.

Una decina di loro ha scorrazzato per il camposanto, cibandosi dei fiori posati accanto a diverse tombe e rovesciando alcune suppellettili.