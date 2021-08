LO SCANDALO: “IO, VACCINATO DA MESI, SONO ANCORA SENZA IL MIO GREEN PASS”

BALLABIO – Iter vaccinale completato, due mesi di attesa e diversi solleciti, eppure un cittadino ballabiese è ancora senza il green pass. “Un ritardo inconcepibile – commenta lo sfortunato cittadino – che mi sta creando limitazioni alla mia attività professionale ed alla mia liberta nelle relazioni sociali. Ogni giorno verifico e ad ora non è arrivato nulla. Anche oggi niente green pass”.

Il ballabiese avrebbe dovuto essere in possesso da settimane del documento che tanto prezioso è diventato da questi ultimi giorni, tuttavia questo non è accaduto, motivo per il quale ha interessato direttamente il responsabile direzione generale dell’Ats Brianza con una lettera che riportiamo anche noi in forma integrale