PIANI DEI RESINELLI – Da oggi Regione Lombardia è di nuovo gialla e, come c’era da aspettarsi, l’arrembaggio ai Piani Resinelli è ripartito in grande stile. Rifugi e bar sono aperti, i parcheggi da poco sgomberati dalla neve pronti ad accogliere la folla in fuga dalle città.

Il via vai è iniziato alle sette e mezza del mattino e probabilmente continuerà fino a sera. Le Grigne sono meravigliosamente innevate come non succedeva da anni, e splende il sole. Quindi, sotto con le cioccolate calde e i ramponi!

