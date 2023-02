LECCO – Un Mauro Piazza impegnato a ringraziare “5.695 volte” (tante quanti i voti di preferenza riportati in questa tornata di elezioni regionali).

Con accanto il suo forte supporter Antonio Rossi e il segretario provinciale leghista Daniele Butti, dimostrando la propria contentezza per “un risultato che dimostra come se la politica è fatta bene, se porta a risultati, non allontana le persone anzi le avvicina”.

Nel video lo speciale ringraziamento per i territori di Lago e Valsassina:



Il riconfermato consigliere regionale (stavolta per la Lega) segnala le 2.500 preferenze ottenute in più rispetto alle regionali del 2018, “malgrado pochissime persone andate a votare. Non ci aspettavamo numeri così importanti, il merito è di tutti quanti mi hanno dato una mano».

Tra di loro, con un fortissimo “endorsement” prima del voto, il sottosegretario uscente ai Grandi eventi – e fortemente candidato a rivestire lo stesso ruolo nel prossimo quinquennio – Antonio Rossi, cioè chi in Regione si è occupato delle prossime Olimpiadi invernali 2026.

Ecco le sue considerazioni in materia: