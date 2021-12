LIENZ (A) – Miglior posizione di sempre in un gigante di Coppa del Mondo per Roberta Melesi sulle nevi austriache di Lienz. Per la ballabiese il 23esimo posto di ieri, 28 dicembre, vale anche i primi punti della stagione. Melesi ha firmato una prima manche in grande spolvero (20ª), in controllo la seconda dove però una piccola incertezza le è costata tre posizioni. La prestazione austriaca migliora il 24° posto conquistato dalla 25enne valsassinese a Soelden il 26 ottobre 2019.