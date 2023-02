LECCO – Sono state rese note in queste ore le convocazioni alla 47esima edizione dei Mondiali di sci alpino in calendario dal 6 al 19 febbraio sulle nevi francesi di Courchevel-Meribel. Tra i convocati, e non è certo una sorpresa visto il rendimento fornito nel corso della stagione, anche il 27enne slalomista di Casatenovo Tommaso Sala – oggi piazzatosi 11esimo nell’ultimo Slalom di Coppa del Mondo vinto dallo svizzero Ramon Zenhavsern sui pendii transalpini di Chamonix.

Lo scorso anno 11esimo al debutto nell’olimpiade cinese di Pechino, Sala affronta ora da esordiente la rassegna iridata, con la speranza di poter realizzare il suo primo podio in carriera: una gioia sin qui mai provata in Coppa del Mondo (spesso è arrivato nei 10/15), tuttavia le chances per il “colpaccio” rimangono concrete.

In campo femminile, al palo purtroppo la ballabiese Roberta Melesi, per lei un avvio di stagione in chiaroscuro.

È stata convocata invece – forse un po’ a sorpresa – la barziese d’adozione Asja Zenere, sicuramente un premio alla sua perseveranza nonostante i molteplici infortuni patiti in carriera.

Ancora in rampa di lancio la valtellinese residente a Mandello Elena Curtoni, giunta al Mondiale numero 5, una delle top del circo bianco in SuperG – ma anche in discesa. Una ragazza da medaglia, insomma.

Ecco l’elenco completo dei convocati con il rispettivo anno di nascita:

Guglielmo Bosca (93), debuttante, Giovanni Borsotti (90), Mattia Casse (90), Luca De Aliprandini (90), Filippo Della Vite (2001) debuttante, Stefano Gross (86), Christof Innerhofer (84), Tobia Kastlunger (99), debuttante. Matteo Marsaglia (85), Domenik Paris (89), Tommaso Sala (95) debuttante, Florian Schieder (95), Alex Vinatzer (99).

Donne: Marta Bassino (96), Federica Brignone (90), Elena Curtoni (91), Nicol Delago (96), Lara Della Mea (99), Sofia Goggia (92), Anita Gulli (98), Laura Pirovano (97), Marta Rossetti (99) debuttante, Beatrice Sola (2003) debuttante, Asja Zenere (96) debuttante.

A seguire il calendario della rassegna mondiale: 6/2 combinata femminile, 7/2 combinata maschi. 8/2 supergigante femminile, 9/2 superg maschi, 11/2 discesa libera donne, 12/2 DH maschi. 13/2 riposo, 14/2 slalom parallelo a squadre, 15/2 slalom parallelo individuale, 16/2 gigante femminile. 17/2 gigante maschile, 18/2 slalom speciale donne, 19/2 slalom uomini.

Alessandro Montanelli