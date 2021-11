COMO – A fine gennaio la sentenza per i genitori di Liam a Como in Corte d’Assise.

La procura di Lecco insiste nella convinzione che non ci siano prove della responsabilità dei genitori del bambino morto a 28 giorni dalla nascita, per questo la pubblico ministero Chiara Di Francesco ha chiesto l’assoluzione per il padre e la madre del piccolo Liam Nuzzo.

A decidere sarà il giudice tribunale di Como Valeria Costi con sentenza che verrà emessa il prossimo 29 gennaio.