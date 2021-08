MORTERONE – Dopo il tradizionale falò della vigilia, anche a Morterone non è mancata la Festa della Patrona Beata Vergine Assunta in cielo, con la messa celebrata dal parroco don Agostino Butturini. Dopo la messa delle 10 celebrata dallo stesso don Agostino nella storica chiesa di origini romane dedicata alla Vergine Assunta, che ospita la pala di Francesco Quaglio del 1742 ristrutturata nell’Ottocento, il corteo religioso si è snodato per le vie facendo tappa alle cappellette appositamente addobbate dai fedeli.