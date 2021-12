MORTERONE – A conclusione della vicenda morteronese – che ha visto l’esponente di minoranza del Partito Gay Andrea Grassi prendere il posto in giunta che il sindaco Dario Pesenti aveva attribuito a Maria Vittoria Sala – abbiamo incontrato quest’ultima per una intervista esclusiva.

L’ex assessora spiega la sua decisione di non dimettersi, bolla la revoca come decisione politica moralmente non edificante, illustra i primi passi mossi al fianco dei cittadini di Morterone, e a proposito di pari opportunità fa notare come sia stato un accordo tra uomini a far fuori l’unica donna in giunta.

Avvocato Sala, come commenta il decreto di revoca del suo assessorato a Morterone?

Preferirei non commentare, ma i morteronesi meritano chiarezza a livello istituzionale, visto che in tutta questa vicenda ce n’è stata molto poca…