LECCO – Spirato all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco l’escursionista di 25 anni precipitato per decine di metri in un canalone mentre si trovava in Grignetta, sulla Direttissima nei pressi del Caminetto Pagani.

Fatale per il giovane è risultato il forte trauma cranico riportato nella caduta – oltre a una frattura al braccio.

I soccorsi sono giunti dai tecnici del Soccorso Alpino e dall’eliambulanza del 118 di Como ma purtroppo…

CONTINUA SU BALLABIO NEWS: