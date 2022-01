MORTERONE – Raffaele Cirone, 56 anni (foto a destra) è scomparso da Angera nel varesotto all’inizio del 2022. Si era allontanato da casa a bordo della sua Nissan e da allora non dava più sue notizie.

Oggi pomeriggio il drammatico epilogo, con l’avvistamento del veicolo in un burrone in zona Masone a Morterone.

L’uomo era un appassionato di camminate in montagna, il 3 gennaio era partito da Angera per recarsi nel piccolo paese dove, per cause ancora da stabilire, ha…

