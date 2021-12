BALLABIO – “Anas comunica che causa lavori urgenti chiuderà il tunnel SS 36 DIR in discesa da Ballabio a Lecco. La riapertura è prevista tra 30 minuti circa”. L’annuncio lo ha dato sui canali social il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola attorno alle 14.30 di questo venerdì 10 dicembre. Non più tardi delle 15 dunque la viabilità dovrebbe essere ripristinata in entrambi i sensi.

Resta tuttavia da registrare l’ennesimo intervento di chiusura improvviso e mal comunicato da parte dell’azienda competente per le grandi vie di comunicazione e appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato italiane, forse ancora all’oscuro di quanto la strada veloce per la Valsassina sia vitale per il territorio.