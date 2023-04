NUOVA LECCO-BALLABIO: CADONO DETRITI, CODE SULLA ‘VECCHIA’ E… CENSURA. FORTUNA CHE CI SONO I VIGILI DEL FUOCO

BALLABIO/LECCO – Tutti in coda a scendere in direzione Lecco: in questo venerdì 21 aprile sembra quasi di essere tornati a fine anno scorso, quando a causa della frana caduta all’imbocco di una delle gallerie della nuova Lecco-Ballabio la viabilità da e verso il capoluogo era letteralmente impazzita.

Questa volta la situazione è meno grave ma resta seria, perché dalla notte a causa di una colata di fango e detriti originata dalla pioggia intensa lungo l’arteria veloce, la suddetta “Nuova” proprio all’altezza della famosa frana è stata chiusa – e dunque il traffico (particolarmente quello in discesa) si è rivelato intenso …

> CONTINUA SU VALSASSINANEWS