BALLABIO – Un mezzo pesante in panne si è arrestato nella corsia sud della ‘Nuova Lecco-Ballabio’, pochi metri dopo l’uscita dalla galleria Passo del Lupo. Il guasto attorno alle 15 di questo pomeriggio, sul posto gli agenti della Polizia Stradale e i militi per regolare il traffico che procede in quel tratto a senso unico alternato sull’unica corsia lasciata libera dal tir.