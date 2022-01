BALLABIO – Programmate le attività per la manutenzione periodica degli impianti a servizio delle gallerie “Valsassina” e “Passo del Lupo”, sulla strada statale 36 racc “Raccordo Lecco-Valsassina”.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, la Statale sarà chiusa in entrambe le direzioni dal km 0 al km 9, compresi gli svincoli, in orario notturno dalle 21 di giovedì 13 gennaio fino alle 5 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità provinciale con indicazioni sul posto.