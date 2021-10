BALLABIO – Nelle prime ore del pomeriggio Anas ha provveduto alla chiusura della corsia in discesa della SS36 Dir, la cosiddetta ‘Nuova Lecco-Ballabio’. I provvedimento si è reso necessario per la presenza di due mezzi in avaria nel tratto di tunnel che collega la Valsassina con il capoluogo. La viabilità “a scendere” è dirottata lungo la Provinciale che attraversa i rioni alti di Lecco mentre resta regolare lungo le gallerie “veloci” il traffico in salita.

Aggiornamenti non appena disponibili