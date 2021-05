LECCO – Programmate le attività di Anas per la manutenzione straordinaria degli impianti a servizio delle gallerie, per l’efficientamento energetico lungo la statale 36 racc “Raccordo Lecco Valsassina”, meglio nota come “nuova Lecco-Ballabio” in orario notturno.

Nel dettaglio la strada verrà chiusa al traffico dal km 0,000 al km 9,015 in entrambe le direzioni, da martedì 18 maggio fino a giovedì 20 maggio dalle 22 alle 5 del giorno successivo (conclusione venerdì mattina).

Durante lo svolgimento dei lavori il traffico verrà deviato in loco lungo la SP 62 e la viabilità comunale di Lecco.