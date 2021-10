MILANO – Per consentire alla società richiedente di eseguire la manutenzione straordinaria degli impianti di telecomunicazione in galleria Valsassina, la Statale 36 Racc “Nuova Lecco-Ballabio” sarà chiusa al traffico in orario notturno dal km 0,000 al km 9,015 nella fascia oraria 22-5 da lunedì 11 ottobre e fino a giovedì 14. Durante le ore notturne di chiusura della statale il traffico tra Lecco e Ballabio sarà deviato sulla parallela strada provinciale 62.