BALLABIO – Rallentamenti lungo la nuova Lecco-Ballabio per un incidente in galleria “Giulia”. Lo scontro tra due auto ha visto sei persone coinvolte, nessuna delle quali in gravi condizioni. Sul posto alle 9.20 di questa mattina è intervenuta in codice verde una ambulanza della Cri di Lecco.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, costretto ad un senso unico alternato “autogestito” proprio all’imbocco della galleria in questione.