MALGRATE – Continuano le polemiche sui social network per quanto riguarda il lancio delle letterine di Babbo Natale attaccate ai palloncini. Alcune “tracce” sono state trovate in riva al lago (foto riferite alla sponda nel territorio di Malgrate).

“Questo è il risultato di chi agisce senza pensare alle conseguenze o ancor peggio fregandosene nascosto dietro alla felicità dei bambini. Sono i genitori che devono educare i bambini! rinunciare a un evento che provoca inquinamento sarebbe stata la scelta più saggia. I bambini si sanno adattare meglio degli adulti”.

Un’altra persona commenta così il ritrovamento di palloncini nel lago: “Adottiamo dei metodi più intelligenti per far contenti i nostri bimbi! Ce ne sono tanti! Vi prego. Ve lo dice una che con i palloncini ci vive….ma l’attenzione al modo corretto dell’uso e soprattutto allo smaltimento è importantissimo”.

I palloncini liberati in aria saranno sempre degli oggetti di cui non potremo mai controllare lo smaltimento, perché non si può conoscere a priori DOVE questi finiranno: nel lago, nei fiumi oppure come cibo per uccelli, per ungulati, per le capre del nostro vicino o per le galline del pollaio.

RedAmb