BALLABIO – È stata riaperta verso le 11:30 la strada SS36 dir (“nuova Lecco-Ballabio”), chiusa solamente in discesa dalle 9 di questa mattina “per una segnalazione di pericolo per piante pericolanti in prossimità della galleria Fulminata“.

La via era stata resa inagibile, previo avvertimento del sindaco ballabiese Bussola, per permettere ai Vigili del Fuoco di operare in sicurezza.