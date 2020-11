BALLABIO – A seguito delle lesioni operate dal pitbull ad una ragazza ballabiese il 4 novembre nelle vicinanze di via Roma (e precedentemente anche a dei pony in un vicino recinto), l’Ats Brianza ha valutato il rischio potenziale elevato e pertanto il proprietario del cane dovrà rispettare adempiere ad alcune prescrizioni, tra cui sottoporre il cane a un intervento terapeutico da un veterinario esperto in comportamento animale e seguire in corso formativo sino all’ottenimento del patentino.