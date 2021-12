BALLABIO – La lista di opposizione ‘Ballabio Futura‘ attacca a testa bassa l’amministrazione comunale dopo la sperimentazione del “discobus” diretto alla discoteca lecchese ‘Orsa Maggiore’, voluta da sindaco e maggioranza.

“Ci saremmo aspettati un giudizio da parte degli stessi visti i 1350 euro spesi, invece solo silenzio” accusano Manuel Tropenscovino & C. sottolineando come “I numeri sono stati purtroppo impietosi, con meno di 5 persone per i primi due sabati (2 il primo e …

L’ARTICOLO COMPLETO SU BN: