LECCO – Diffuso in mattinata dal Comune di Lecco il report 2021 delle attività svolte dalla Polizia Locale.

Il numero totale delle richieste d’intervento ai vigili nel corso dell’anno da poco concluso è stato pari a 9.509, 401 gli incidenti stradali rilevati (in netta crescita sul 2020), ben 23.488 le violazioni al Codice della Strada accertate (in pratica, una ogni due residenti in città). 12 infine i servizi congiunti ai Piani dei Resinelli tra i Comandi di Polizia Locale di Lecco, Mandello del Lario, Ballabio e Abbadia Lariana.

Unitamente ai dati (vedi qui il riepilogo) le immagini del nuovo presidio, allestito dalle 9 alle 12 all’area della ‘Piccola’ nelle giornate di mercato del mercoledì e del sabato, dove un agente è a disposizione dei cittadini, per informazioni di ordine generale oppure più specifiche, collegate con le attività dirette dal Comando di Lecco.

RedLC